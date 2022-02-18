港鐵科技一路向前　提升乘搭體驗

港鐵作為本港市民最常乘搭的公共交通工具之一，每日運載數以百萬計市民往來各區，而為了提供更優質的服務，港鐵公司每年都投放大量資源持續提升不同設施，並引進最新科技提高乘客的出行體驗，例如利用人工智能及數據分析，協助工作人員維修及評估設備狀況，針對鐵路設施進行有效的預防性維修，並將MTR Mobile打造成一站式生活化平台，方便市民制訂出行計劃。永不停步為乘客提供最優質服務的精神，讓港鐵公司成功勇奪超卓公共服務企業大獎。

「多謝東方再次頒發『超卓公共運輸服務大獎』畀我哋，呢個係社會，亦係東方對港鐵公司嘅肯定，同埋對我哋同事一直以嚟嘅努力嘅認同。」港鐵公司過境鐵路總管張志強指，作為世界知名的鐵路運輸服務營運商，港鐵不但為市民提供安全可靠的鐵路服務，同時亦注重業務的可持續發展，「港鐵去年上半年每日平均乘客量約407萬人次，而車務團隊多年來能夠持續做出準點率99.9%嘅世界級水平，絕不容易。團隊不斷透過引進最新嘅科技，希望可以喺維持高服務水平之外，同時為乘客帶來更好嘅體驗。」

張表示，港鐵最新定下「Go Smart Go Beyond 載．向未來」未來發展方向，希望透過應用智慧科技及創新方案、推動數碼轉型，提高營運效率之外，同時提升乘客出行體驗。其中「Go Smart」是利用先進科技，提升服務質素，為顧客帶來更個人化、更方便和更貼心的出行體驗，並在未來發展項目及設備更新中應用新科技，提升工作效率。

張舉例道，在維修工作當中利用人工智能及數據分析，協助維修人員評估設備狀況，並針對鐵路設施進行有效的預防性維修，亦於最近引入微軟HoloLens混合實境設備，提升維修同事的培訓效率；至於在九龍灣車廠工場則引入自動導引車，協助搬運列車摩打等重型組件，提升維修效率之餘，亦都進一步確保工作安全。而「Go Beyond」則是積極提倡關愛共融文化及推動城市的可持續發展，「事實上，『Go Smart』為我哋創造咗更多可能性，除咗可以令我哋嘅服務更為可靠，亦都令公司可以喺『Go Beyond』方面做得更多」。

另外，港鐵亦都希望利用科技，提升客戶及鐵路服務的質素，其中一項就是提升MTR Mobile app的功能，為用戶帶來智能生活體驗，亦透過科技應用推動關愛共融，「公司正積極提升MTR Mobile，探討不同專為有特別需要嘅乘客包括長者、聽障、視障及行動不便人士而設的嶄新智能功能，令佢哋可以無障礙咁搭車及使用車站設施，方便出行。」

而港鐵並不滿足於此，張希望乘客在乘車上會有新的體驗，故此港鐵團隊已經開始積極發展及推行一體化出行服務，例如MTR Mobile用戶可以使用app去計劃乘坐港鐵由機場站去到任何一個港鐵站，並且可以預約的士接駁前往其他目的地。「MTR Mobile去年亦再增設新功能，大家可以喺同一個app入面，一次過查閱港鐵、港鐵巴士以及其他公共交通工具嘅實時資訊，包括專營巴士服務同綠色小巴路線！」