M+博物館錄38.3萬人次　故宮文化博物館料趕及7月開放

西九文化區管理局董事局今日(18日）召開公開會議，該局表示M+博物館由今年1月5日起因疫情關係需要閉館，但截至1月4日為止已錄得38.3萬人次到訪。除M+博物館外，香港故宮文化博物館已順利完成工程，正進行展覽的籌備工作，預計可於4月中完成，並順利讓北京故宮博物館運抵本港的藏品於5月中運至香港故宮，趕及於7月時開放予公眾。

西九文化區管理局董事局表示，位於西九文化區的香港故宮文化博物館建築工程已經完成，預計開幕展覽及多媒體節目的製作工作可於4月中完成，而到5月中，900多件北京故宮博物院的文物將會運抵本港，屆時會再進行布展工作，希望可以如期在今年7月順利開放予公眾參觀。

至於其他工程方面，該局表示演藝綜合劇場L1合約的餘下工程將於今年第1季完成，而L2的工程將會繼續施工。連接港鐵九龍站及西九文化區的藝術廣場天橋，早於去年12月已啟用；表演藝術場地為了配合防疫措施，所有表演均需要延期或取消，亦有部分改為網上舉行。

該局又特別提到，去年12月31日由香港旅遊發展局舉辦，於西九文化區舉行的「香港跨年倒數演唱會」，首次應用到M+博物館的螢幕外牆，更有多個地區的媒體進行轉播，估計總共錄得24億覆蓋人次。