各區僅1間臨時避寒避暑中心　70%受訪者指應開放市政大樓等

極端氣候影響本港天氣，去年有61個晚上氣溫高於攝氏28度，打破1884年有紀錄以來最長熱夜，導致不少無家者、劏房戶需要入住避寒、避暑中心，有關注團體今日(18日)指現時各區只有1個避寒或避暑中心，數目嚴重不足，部分更地方偏遠，認為有必要改善。該團體公布調查發現，有超過70%受訪者認為應該增加臨時庇護中心的數目；亦有7成人認為要開放市政大樓、體育館等公共場所。

團體香港民意在今年2月14至17日期間訪問了4,847人，當中有72%人認同要增加臨時庇護中心數目；亦有77%人認為不同臨時庇護中心綜合成「社區氣候應變中心」；另外有70%人支持在酷熱天氣的晚上開放如市政大樓、體育館等公共場所，方便市民入住。

低碳想創坊社區氣候應變倡議小組代表指，現時各區只有1個由社區中心改成的臨時避寒、避暑中心，有些地區如荃灣、觀塘地點更偏遠，要步行近40分鐘，不便長者，而深水埗的避寒、避暑中心則不是設在劏房戶密集的範圍。

另外，代表又指出不少開放時間短，未能配合市民使用，亦有衞生、保安等問題。葵涌劏房居民大聯盟成員、註冊社工吳堃廉指，由於臨時避寒、避暑中心情況不理想，不少人寧願到公園睡覺，形容措施「本末倒置」，亦曾有街坊住在鐵皮屋，天花被吹爛。

團體批評本港「氣候公義」水平低，劏房戶在全球暖化屬責任上小的人或群組，反而受到最大的傷害，建議降低開放臨時避暑中心的條件，由攝氏28度改到27度，另外加入更人性化設施，增加儲物櫃，另物色其他社區設施，如開放泳池，或是參考外國例子，設立社區自願計劃，補貼企業、機構，開放自己的地方供無家者、劏房戶使用。

根據民政事務總署資料，現時全港有18間臨時避寒中心，夜間臨時避暑中心則有20間。