立法會施政報告致謝動議　無反對下獲得通過

立法會自本周三(16日)起，一連三日以視像形式舉行2021施政報告致謝動議，議員就疫情、經濟發展、土地房屋、改組政府架構等範疇表達意見，並在今日(18日)經選舉委員會及功能界別，以及地方選舉產生的兩部分在席議員，以過半數贊成通過，是特首林鄭月娥在任5年期間，第4份的施政報告致謝動議被通過。

政務司司長李家超在總結發言時說，整個辯論過程中，議員為香港整體利益提出意見，理性辯論，沒有損害國家或香港利益的歪曲事實或抹黑，沒有破壞一國兩制的搗亂和煽動，具有建設性及以香港整體利益為依歸，充分印證了完善選舉制度及落實愛國者治港的原則後，立法會與行政機關良性互動，為推進良政善治奠下成功基礎，而特區政府當前壓倒一切的任務是盡快控制疫情。

今屆政府上任後，林鄭月娥在2017年、2018年及2020年的3份施政報告的致謝動議均獲通過。其中未獲通過的2019年施政報告致謝動議，當時因應反修例風波，有泛民議員在林鄭進場時，不斷叫喊阻礙會議，改為以錄像形式發布第3份施政報告。當時亦因內會選主席風波持續，遲遲未能選出正、副主席，無法處理當時致謝動議安排，指將押後處理，惟最終不了了之。

而香港回歸以來，因為泛民主派議員對施政不滿，在立法會分組投票下，大部分施政報告致謝動議均被否決。