涉向警員淋潑通渠水　15歲少年罪成還押

警員前年到牛頭角上邨處理高空擲物案件時遭人投擲通渠水，事後一名15歲少年被捕。該少年早前於區院承認一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，及一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，但否認有意圖而淋潑腐蝕性液體及串謀縱火罪。案件審訊後，法官姚勲智今（18日）裁定他此2罪亦成立，並下令將少年收押至3月11日判刑，期間為他索取教導所及背景報告。

15歲被告承認的2罪，指他於2020年3月4日，在其住所管有3把錘、1把板手，另管有1把刀、2罐打火機燃料及1副手銬。被告另否認於同年3月2日，意圖使一高級警員受傷，而淋潑腐蝕性液體、即硫酸，及於2月1日至3月4日在香港與施瀚荣串謀縱火。

控方案情指在前年3月2日凌晨，警員到九龍牛頭角上邨處理案件時，多個載有液體的膠樽及玻璃樽突然從高處墮下，令警員被腐蝕液體弄傷及蝕破部分制服。警方其後拘捕被告，被告在警誡及錄影會面中承認因一時貪玩，看見有警員在樓下，便和施瀚荣把不同物質及通渠水混合入膠樽，在廚房窗口投擲他們。警員其後在被告的住所，發現上述該些物質，更搜出刀及打火機燃料等，被告進一步承認管有該些物品，指是替施保管，有關工具包括用來破壞櫃員機、製作汽油彈及其他非法用途。另被告亦透過訊息與施曾討論製作汽油彈來進行施襲等。

審訊時辯方質疑被告的招認並非自願作出，並指被告遭警員襲擊導致耳朵受傷。而被告當時只是15歲多，其父親雖在錄影時在場，但因父親患有妄想症，因此並非合適成人來保護被告的權益。在法官裁定有關招認可予以呈堂後，辯方同意證供足證餘下2項控罪。

法官裁決指，被告在警誡及錄影會面中，已招認因看見警察在樓下，便將糖、鹽、茄汁及通渠水等混合，再於廚房窗口扔下，且承認混合不同物質會增加黏力及殺傷力，明顯是非法及惡意地意圖使警員受嚴重傷害。而警員的面部、手臂及大腿均受傷，制服亦被蝕破，已造成嚴重傷害。另被告亦招認同意讓施漢荣把汽油彈原材料放在其家。法官認為控方已證明被告干犯相關的2罪，裁定被告罪成。

案件編號：DCCC 1095/2020