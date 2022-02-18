迷你倉大火死因研訊　屋宇署證人指倉內間隔不合標準

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（18日）繼續，屋宇署高級結構工程師高美儀作供，指出迷你倉間隔太過狹窄，部分迷你倉離出口太遠，不符合標準，建議公司應減少迷你倉數量，以及加闊走廊通道。

任職工程師超過20年的高美儀作供，她在火災發生時及火災之後曾經巡查淘大工業村，了解火警對樓宇結構有否改變，以及該大廈有否任何違規或不正常事項並會構成公眾安全危險。高發現大廈3、4樓的天花及地板均沒有下墮或變形迹象，整幢大廈沒有倒塌危險。不過，3樓迷你倉就有部分地方不合規格，部分位於最盡頭的儲物室離逃生出口太遠，超過守則規定的36米上限。加上儲物室門向外推，開門後走廊闊度不足105厘米。1至2樓在沒有申請及獲得屋宇署批准的情況下，私自打通了部分樓板並加設樓梯。

高及相關人員在火災後曾抽取3樓火場的混凝土及橫樑作巖相檢查，了解該些建築物料抵受高溫的情況，發現該些樣本並無不合規格的情況，顯示大廈本身的結構及用料質量並無問題。不過大廈始終經過108小時的燃燒，3樓的天花板有嚴重石屎剝落及鋼筋外露的情況，但並無迫切倒塌危機。另外，高的報告顯示大廈的樓梯、樑柱均有2小時的耐火效能，而樓梯口的實心門可耐火1小時，高表示這個標準題要確保大廈內人士有足夠時間逃生。

案件編號：CCDI-333,334/2016