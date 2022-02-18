自閉漢被控發煽動貼文　因檢疫缺席提訊

一名22歲患自閉症的男子涉嫌於「連登討論區」發文，呼籲他人在平安夜上街集結、襲擊落單警員等。警方國安處調查後作出拘捕，在他的手機及電腦中再發現約9000則類似貼文。案件今天（18日）在西九龍裁判法院再訊，但由於懲教署要求所有還押及定罪人士進行大規模新冠病毒測試，今天所有在囚人士都不能出庭應訊，裁判官遂將案押後至3月24日再訊。被告原本被控煽動參與非法集結及6項作出具煽動意圖的作為罪，到再訊時會被加控多3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，預計案件會轉介區域法院審理。

報稱送貨員的22歲被告陳泰森，被控1項煽動參與非法集結及6項作出具煽動意圖的作為罪。他被控於2021年12月13日在香港煽動他人參與普通法及《公安條例》第18條下的非法集結。6項作出具煽動意圖的作為罪指，被告於2021年9月24日、10月1日、10月10日、10月24日、11月7日及12月8日，在香港作出具煽動意圖的作為，即在「連登討論區」發布6篇貼文，其中6篇貼文均具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛，當中4篇貼文亦具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。另外，被告於12月8日發布的貼文亦具意圖激起香港居民企圖不循合法途徑促使改變其他在香港依法制定的事項。

新增的3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，則指被告在2021年8月19日至12月8日期間，分別在「連登討論區」及Telegram頻道「LIBERKONG公海」發表陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法述徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起香港居民的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC 5115/2022