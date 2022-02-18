李卓人涉違民航例放氣球　因檢疫押後裁決

民間人權陣線去年元旦請願期間，工黨李卓人與社民連成員曾健成被指在金鐘立法會道，於受管制空域放寫有「釋放政治犯」直幡的氫氣球，對附近航線構成危險，兩人被票控違反《民航條例》的附屬法例，李卓人另被票控一項阻差辦公罪。李卓人否認控罪受審，案件原定今日（18日）在東區裁判法院裁決，但是由於懲教署要為疑犯及囚犯進行全面快速測試，李卓人無法到庭應訊。裁判官只好把案件押後到3月18日再作裁決，因其他案件正在服刑的李期間繼續還押。

64歲被告李卓人被控於2021年1月1日下午4時27分，在香港金鐘立法會道，即受管制空域放飛一個超過2米的氣球，而沒有得到行政長官的許可。他另被控於同日同地，阻礙高級督察鍾廷森依法執行職務。同案曾健成早前已承認控罪，被判罰款2500元。

審訊時證供指，當日高級督察鍾廷森在政府總部外監察公眾活動時，發現李卓人及曾健成在3號觀景台上展示一個1米高的大型氣球，氣球底部以繩索相運一幅印有「釋於政治犯」的直幡。鍾屢次勸阻2人切勿放飛氣球，但是曾健成仍無視警告，突然放飛氣球，鍾欲衝前去捉緊氣球的繩索時，遭李卓人張開雙手作阻礙。最終鍾只能扯下半截直幡，未能阻止氣球飛去。

案件編號：ESS 20478,20479/2021