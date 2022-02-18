政Whats噏：商界支援抗疫　搵Mirror做抗疫大使　會展作檢測用途

疫情大爆發，社會人心惶惶，各界齊心抗疫，本地商界都出謀獻策，推出一系列措施，共同抗擊疫情。包括搵男音樂組合Mirror做抗疫大使鼓勵市民居家抗疫，甚至捐出地皮做方艙醫院，借出灣仔會展作檢疫等。

長江實業表示，集團主席李澤鉅近日出現咳嗽症狀，聲音沙啞，已接受新冠病毒測試，現正等待檢測結果，因身體抱恙未能與其他翹楚共商計劃，但代替兄長李澤鉅出席遙距會議嘅李澤楷就透露，已請旗下男團Mirror擔任抗疫大使，拍片宣傳居家抗疫，並會捐贈10萬快速測試套裝同10萬份食物。另又會為衞生署健康熱線提供3,000條客戶服務線路支援，回答市民提問；以及為10萬名透過Dr Go遙距醫療平台問診嘅人士每人補貼200元視像醫療電子券。

恒基地產聯席主席李家傑則表示，會捐出1,300萬港元支持抗疫工作，在覓地方面，集團喺林村、林錦公路有200萬平方土地，如有需要可用於興建方艙醫院。集團亦正研究為商場租戶提供合適協助，而李兆基基金開辦嘅非牟利連鎖店，會全線提供9折優惠。

至於新世界發展行政總裁鄭志剛表示，旗下九龍貝爾特酒店700間客房作社區隔離，灣仔會展亦可作檢疫用途，並會研究借出土地讓政府建立更多方艙醫院。而新世界下周起會透過6間非牟利機構，向市民派發20萬套快速測試套裝等。