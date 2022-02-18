5男涉刑毀飲品店　3人罪成孿生兄弟因無法分辨脫罪

飲品店「喜茶」位於沙田新城市廣場的分店，前年遭黑衣人大肆破壞。警方事後起訴7人刑事毀壞等罪，2人早前認罪被判更生中心令。餘下5人否認控罪，經審訊後，其中3人今天（18日）在九龍城裁判法院被裁定阻差辦公及煽惑他人刑事損壞罪成，押後至3月4日判刑，以待索取背景、勞教中心及教導所報告。剩下2被告為孿生兄弟，警方雖透過翻看閉路電視，追蹤到他們的行走路線，但警員亦坦言如非憑Whatsapp相片，根本無法分辨兩人。裁判官遂基於身份辨認問題，裁定2人刑毀及拒捕罪名不成立。

5名被告依次為戴嘉正（17歲）、戴嘉平（17歲）、王嘉城（19歲），梁俊熹（18歲）和侯羿同（18歲），均報稱學生。控方稱在2020年5月13日，戴嘉平與早前認罪的另外2兄弟在沙田新城市廣場喜茶內，非法損壞2部收銀機顯示屏和1部八達通處理器等，戴嘉正則在店外把風，他們4人被控刑事損壞。戴嘉平另被控抗拒警務人員罪。王嘉城和梁俊熹被控阻撓在正當執行職務的警務人員，侯羿同則被控煽惑他人作出刑事損壞。

裁判官崔美霞裁決時，接納在店內喬裝顧客的警務人員，目擊店舖被破壞的證供。惟戴嘉正及戴嘉平為孿生兄弟，雖然警員追蹤到2人的行走路線，但並非在所有時間都能觀察到2人。警員亦坦言如非憑Whatsapp相片，無法分辨兩人。因此基於身份辨認方面有疑點，裁定2人刑毀及拒捕罪名不成立。

裁判官續指，王嘉城於事發現場開傘是為了遮掩。加上警員在被人拉扯時不斷表明身份，王理應知悉警員身份，但仍故意阻撓其執行職務。而梁俊熹當時跟住王，並曾經主動行前和伸手，雖然梁沒有實際上接觸到警員，但憑他當時身處位置及行動，認為他有意圖阻撓警員執行職務。

就着被告侯羿同，崔官指控方倚賴侯的Whatsapp訊息紀錄，指他曾在同學訊息群組內，發出「可以嘅話盡量裝修」、「入去易被圍捕」、及「文具小心帶，唔好出師未捷身先死」。雖然辯方辯稱，侯無經濟能力購買電話及訊息可能由他人發出，但崔官認為電話是在侯的睡房檢取，雖然電話卡由侯的母親登記，但侯母不可能發訊息到侯的同學訊息群組內，而裝修一詞雖有安裝修理的意思，但案發時有破壞的意味，可視為司法認知，而且被告案發當日又曾發有關警員數量及駐防情況的訊息，崔官認為侯並非只是在開玩笑，裁定侯煽惑他人作出刑事損壞罪名成立。

案件編號：STCC1386/2021