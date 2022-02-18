新巴增設2巴士線本月28日通車　來往將軍澳及美孚

第5波新冠肺炎疫情下客量暴跌40%的新巴，再開辦多條新巴士路線，其中，795P及795X號將於本月28日起，提供將軍澳來往油麻地、旺角、長沙灣商貿區及美孚的特快服務；至於N796號線則在前一天凌晨起，延伸至日出康城開出，往市區方向班次亦將繞經觀塘。

795P由日出康城來往荔枝角泓景臺，經將軍澳隧道、啟德隧道、東九龍走廊及西九龍走廊，連接日出康城、油麻地、旺角、美孚、荔枝角及長沙灣商貿區。由日出康城開出的班次服務時間為周一至五上午7時30分；由荔枝角泓景臺開出的班次服務時間為周一至五下午5時50分，公眾假期除外。全程車費為13.4港元，設分段收費。

795X則由清水灣半島、將軍澳南及調景嶺來往長沙灣蘇屋邨。清水灣半島開出的班次服務時間為周一至五上午7時40分；長沙灣蘇屋邨開出的班次服務時間為下午6時正。全程車費為11.7港元，同樣設分段收費。

新巴、城巴母企匯達交通早前表示，疫情爆發以來，每月錄得約2,500萬港元虧損，而第5波疫情來襲令情況進一步惡化，客量大幅下降超過40%，促請政府將納入資助範圍內，如非常時期內補貼員工薪金等。