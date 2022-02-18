教評會促押後DSE至5月初開考　倡成立緊急協調中心

2022年中學文憑試(DSE)筆試將於4月底開考，教育評議會今日(18日)發聲明表示，政府因應第5波新冠肺炎疫情，將學校面授課堂延長至3月6日，但香港考試及評核局仍未就DSE應考作出合理調動。該會引述專家意見指，疫情或於3月始達高峰，到4月或5月疫情才方有可能消退，故建議考評局盡快宣布將DSE延遲至5月初開考，讓考生、教師及家長們及早作出應對。

該會指，很多中六學生仍被要求進行校內的模擬考試，往返學校途中被迫暴露於病毒之中；中六生如是確診或密切接觸者，在準備考試過程中，亦會面臨心理及生理的壓力，或對他們應考文憑試處於不公平的位置。

該會建議，考評局須盡快宣布將DSE延遲至5月初開考，讓考生、教師及家長及早作出應對；如DSE能在5月舉行，考評局同樣要有充分準備，包括協調學校的試場的調配，以免學校試場因疫情被迫關閉而致考試延誤。

該會又指，考評局應取消所有科目的實習科目，減低學生的接觸及交叉感染；協助學校處理考試時場地安排；計劃當疫情持續而DSE未能舉行的成績計算方案；成立緊急協調中心，在DSE舉行期間，發放當日必要訊息。