海岸公園去年人數升19.7%　垃圾量反跌一半

漁農自然護理署下的郊野公園及海岸公園委員會，今日(18日)舉行視像會議，當中討論的郊野公園及海岸公園管理局進度報告顯示，本港去年於海岸公園及海岸保護區內合共收集到約128公噸垃圾，遠較2020年的約280公噸少達一半，但會議中有委員問及郊遊過程中仍見大量垃圾，與報告所顯示的數字有差異，促當局多教育及執法。

整合郊野公園及海岸公園管理局於最近3次會議所提交的進度報告，海岸公園於去年的遊客總數約229萬，較2020年約191萬上升19.7%，所收集到的垃圾則明顯下降一半，由2020年約280公噸跌至128公噸，當中以海下灣、沙洲及龍鼓洲的跌幅較為明顯，分別下跌48.57%及47.74%。郊野公園的垃圾收集量亦有所下跌，由2020年收集到約2,316公噸跌至去年的1,807公噸，少21.9%。

會上委員張少強表示，他發現在郊外近岸地區每逢下雨後，岸邊常浮現垃圾，情況於去年持續。當局則解釋部分垃圾由大海隨水漂流並沖上岸，並非郊遊人士或當地人留下，又指環保署已設立跨平台的海岸清潔聯繫平台，針對海岸垃圾。

委員羅敏儀則指在郊野中常見遊人棄置生果皮或在路邊便溺，甚至隨地棄置衞生巾，認為當局需要教育市民在郊外的禮儀及文化，亦有委員指市民的教育意識已高，卻缺乏決心改變行為，認為當局需加強執法，阻截問題持續發生。

報告則顯示，去年當局採取609宗執法行動，較2020年748宗下跌，當中涉及亂拋垃圾及非法餵飼猴子的宗數分別為21宗及69宗。