美國雅培3款嬰兒奶粉懷含菌　食安中心指暫未在港出售

因應美國食品及藥物管理局發出通知，指當地出現數宗阪崎氏克洛諾菌(前稱阪崎氏腸桿菌)及沙門氏菌嬰兒感染個案，懷疑與食用數款美國雅培於密歇根州Sturgis市廠房生產的嬰兒配方奶粉有關。食物環境衞生署食物安全今日(18日)表示，獲悉事件後，已聯絡有關產品在香港的獨家進口商跟進，至今未發現有受影響產品進口香港，市面亦暫未發現有涉事產品在市面出售。

根據美國食品及藥物管理局資料，受影響產品為雅培Similac、Alimentum及EleCare嬰兒配方奶粉，產品號碼首兩組數字為22至37；容器上的號碼包括K8、SH或Z2；食用期限為2022年4月或以後。當局呼籲消費者不要食用符合以下條件的有關產品。

食安中心在2019至2021年的過去3年，透過恒常食物監測計劃，共抽取超過210個嬰兒奶粉樣本作微生物測試，包括阪崎氏克洛諾菌及沙門氏菌，結果全部滿意。

嬰兒配方奶粉並不是無菌的產品，可能含致病菌例如沙門氏菌及阪崎氏克洛諾菌。聯合國糧食及農業組織/世界衞生組織指出，用不低於攝氏70度經煮沸的水沖調嬰兒配方奶粉能有效減弱沙門氏菌等致病菌。沖調好的奶應冷卻至可餵哺的溫度，然後立即飲用。而沖調好的奶若置於室溫超過2小時就應倒掉。

另一方面，對於早產、未滿2個月、出生體重少於2.5公斤或免疫力較弱等的高風險嬰兒，如未有以母乳餵哺，若情況許可，照顧者應宜盡量選用經商業無菌處理的液態嬰兒配方。