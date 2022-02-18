下周四起入嶺大須打針　學生缺課逾30天列「非正式退學」

各大學將實施「疫苗通行證」，嶺南大學今日(18日)向全體師生發電郵，交代疫苗通行證實施細節。按規定，疫苗通行證將於2月24日生效，所有進入大學校園範圍的人士須於當日前完成接種第1劑疫苗，並按規定接種第2、3針；學生如因未打針將不獲進入校園，缺席課堂累計逾30天則會被視為「非正式退學」。

電郵又提到，進校者需4月21日起須完成接種第2劑疫苗；年滿18歲並已接種第2劑疫苗9個月或以上的市民，需在6月底前接種加強劑；當中起進入校園人士者須以「安心出行」掃描二維碼。

學生如不遵守規定，當重新實施面授課堂時，因有關規定而不獲准進入校園的學生會被視為缺席；如學生缺席課堂累計逾30天，會被視為「非正式退學」；如缺席超過3分1個學期，其就讀科目將不獲評核及計算學分。

因醫療原因不適宜接種疫苗，並獲註冊醫生發出豁免證明書人士，必須每3天進行獲認可的病毒測試，並須使用「安心出行」程式掃描最新測試結果之二維碼。校方不會為檢測提供資助，亦不會接受快速檢測結果。

嶺大學生會重申反對校方以行政手段及學業成績，懲罰選擇不接種疫苗的學生。學生會譴責校方漠視民意，已向衞生安全及環境委員會發邀請信，促請校方盡快與該會商討防疫措施安排。