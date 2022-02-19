曾身處30指明地方須強檢　包括東九龍多個屋苑

政府周五(18日)深夜刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有30個指明地方被納入強制檢測公告，包括東九龍多個屋苑。

被納入強制檢測地方 :

1. 香港仔石排灣邨碧蔚樓

2. 沙田瀝源邨福海樓

3. 茶果嶺麗港城19座

4. 觀塘鯉安苑鯉景閣

5. 藍田德田邨德瑞樓

6. 藍田德田邨德隆樓

7. 藍田康逸苑康麗閣

8. 藍田啟田邨啟旺樓

9. 藍田啟田邨啟信樓

10. 深水埗澤安邨榮澤樓

11. 深水埗澤安邨麗澤樓

12. 天水圍嘉湖山莊賞湖居

13. 牛頭角樂華南邨輝華樓

14. 荃灣綠楊新邨F座

15. 葵涌葵盛西邨6座

16. 葵涌葵盛東邨盛國樓

17. 粉嶺暉明邨昇暉樓

18. 大圍新翠邨新明樓

19. 慈雲山慈民邨民裕樓

20. 慈雲山慈愛苑愛聰閣

21. 慈雲山慈正邨正旭樓

22. 紅磡黃埔花園11期紫荊苑6座

23. 牛池灣彩雲邨白虹樓

24. 黃大仙黃大仙下邨龍達樓

25. 黃大仙黃大仙上邨達善樓

26. 牛池灣彩輝邨彩葉樓

27. 牛頭角彩福邨彩和樓

28. 九龍城啟晴邨賞晴樓

29. 石硤尾石硤尾邨美薈樓

30. 馬鞍山耀安邨耀平樓

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。