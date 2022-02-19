快測套裝熱賣全城　感冒藥維他命C幾近掃清

本港新冠確診人數連日飆升，人人自危下，不少市民自購新冠快速抗原測試套裝自救。政府早前公布5款指定測試套裝讓市民參考，惟東網記者走訪全港數十間藥房，均無法購買政府指定產品，反而出現不同牌子及類型的測試套裝，市民爭相搶購，有散貨場亦兼售並指供不應求，甚至連感冒藥及維他命C亦售罄。有醫生認為測試套裝可大規模及在短時間內揪出重症及確診病例，讓政府更有效安排隔離治療，惟政府未接納自行檢測代替強檢。

政府早前宣布將會推出全民自願快速抗原檢測，並指有快速抗原測試套裝，惟東網記者日前走訪港九新界多間藥房均購買不果，沙田有藥房職員推銷一種聲稱是政府認可的測試套裝，標價120港元，惟記者比對後發覺該產品並非指定款式，職員涉嫌誤導。

在深水埗一個售賣電腦配件為主的散貨場，記者發現兼售大批測試套裝，每盒更只售39港元，有人大手購入超過10盒，店員亦指「手快有手慢冇」，成為一個奇景。而西環一間藥房職員就將大批測試套裝放在當眼位置，售價90港元至150港元不等，期間有市民大手購入超過多盒，職員估計日內售罄後不確定是否再有供應。至於多名專家建議輕症市民只需在家服食感冒藥就能痊癒，連帶相關感冒藥亦供應緊張，多家藥房宣告缺貨，就連有助預防感冒的維他命C也被人搶購一空。

港九藥房總商會副會長劉愛國指，現時藥房售賣的快速測試套裝供應緊張，政府指定的產品大多已被搜購，大部分藥房都缺貨，正訂貨等候運送到港。一般測試套裝的售價約100多港元，未有發現炒賣情況，惟大多市民都會一口氣購入8至10盒，藥房只能盡力訂貨滿足市民需求。

自發檢測的市民愈來愈多，加上政府將大規模派發自我測試套裝予市民，而歐美及澳洲等國家早已實施相關措施，以達至全民檢測之效。港大感染及傳染病中心總監何栢良日前在電台節目指，若要進行全民檢測，關鍵是要很快完成，建議用快速抗原測試為主體，短時間為全港市民強制做快速抗原檢測。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜就指，現時抗疫要達到及早發現，及早隔離和及早治療，惟現時情況有所不足，社區已有大量源頭不明個案，市民集中進行快速抗原測試，有助及早發現確診及有需要治療的重症個案，有助政府安排隔離及治療，反而全民檢測最快要下月中才進行，是遠水不能救近火。

至於政府早前公布將大量採購一億劑測試套裝，有消息更指招標價高達每劑160港元。不過，食物及衞生局發言人指，由於測試套裝的採購工作仍在進行中，現階段未能提供數量及價錢等採購細節。快速抗原測試在檢測限度方面有其限制，與核酸測試比較，靈敏度較低。世界衞生組織建議測試的靈敏度最少有80%，特異度最少有97%，因此快速抗原測試不能代替作為2019冠狀病毒病診斷黃金標準的核酸測試。現時強制檢測、確診及出院仍以核酸測試為準。