警打擊荃灣及觀塘違規派對房　1負責人被捕9客罰款票控

荃灣警區特別職務隊及雜項調查隊在昨日（18日）突擊巡查區內多間派對房間，搗破荃灣沙咀道一間違規經營的派對房間。警員拘捕一名姓尹(22歲)女負責人，她涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），現正被扣留調查。與此同時，3男1女顧客(19至33歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），被警方發出定額罰款通知書。

另外，觀塘警區重案組於同日晚上約9時展開代號「勇爵」的反罪惡行動，巡查區內多間表列處所，期間發現巧明街99號一單位有多人聚集。單位內3男2女(25歲至35歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警方將會向他們發出定額罰款通知書及申請傳票作出檢控。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。另外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。