無認證快速測試套裝疑流入市面　團體憂結果不準或致劏房爆疫

本港爆疫，快速測試套裝「一套難求」，店舖炒價至每套150港元仍賣斷市。然而，近日有關注團體發現，疑有未獲歐盟、美國認證的快速測試套裝流入市面，在油麻地、深水埗一帶出售，有市民用後被指未有中招，後來獲政府通知才知確診。團體憂慮問題套裝會加劇病毒在劏房戶傳播成「流動炸彈」，望政府向基層發放有認證的套裝。

香港社區組織協會按獲街坊求助，指分別有兩家庭，包括1家4口與一對母女在等候政府強檢測試結果期間，自行在藥房、連鎖店購買快速測試套裝進行檢測，快速測試套裝顯示眾人未有中招，惟數日後接獲政府通知染疫。協會查看街坊的快速測試套裝，發現未獲歐盟、美國認證，其後再追問，才發現不少街坊在油麻地、深水埗亦有買入涉及的品牌。

香港社區組織協會社區組織幹事胡加沂指，至少有數10名街坊買入疑是未有認證的快速測試套裝，憂慮劏房戶了解不足，會買入問題套裝誤以為自己未有染疫，放下戒心，成為社區的「流動炸彈」，她指現時不少機構亦捐出有認證的快速測試套裝，期望政府向基層優先發放，又呼籲政府向藥房發放指引。