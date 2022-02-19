東方日報A1：院舍拒援手　病愈長者流落街頭

第5波疫情大爆發，昨單日再添3,000多宗確診個案，各大公立醫院均出現醫療崩潰慘況！醫院管理局員工近日不斷揭露抗疫最前線的災難畫面，如「哭住做」、「一對百病人」等，領軍抗疫備受批評的行政長官林鄭月娥昨日坦承，醫療前線承受的工作壓力很大，而大量病患在寒冷天氣下露天候診亦「非常不應該」、「令人心痛」，她促老人院勿動輒便將長者送院，加劇公立醫院的壓力。食物及衞生局局長陳肇始亦就私家醫院拒收懷疑染疫病人一事，向私院發信促改善。疫症當前，本港卻出現各家自掃門前雪，抗疫亂象引起醫療界及議員關心，促各界齊心抗疫。

醫院管理局近日一再呼籲老人院不要直接將大批長者送往醫院急症室，昨日林鄭月娥亦加入有關行列，直言社會福利署已向業界作出提示、甚至是訓斥，呼籲安老院舍營運者盡量配合醫管局的抗疫工作，盡可能接回病情穩定、適合出院的病人，讓公立醫院騰出床位，接收更有需要的病人。

社會福利署則以額外津貼吸引老人院盡力照顧院友，並接收被醫院認為適合出院的人士，社署又會為安老院及殘疾人士院舍提供支援，每名負責照顧原址檢疫或隔離院友的員工，將獲每日500元額外津貼。進行原址檢疫或隔離的院舍，每間40個床位或以上獲額外兩萬元，39個床位或以下獲額外1.2萬，並提供個人防護裝備。

除了老人院被批不願接收懷疑染疫及染疫後回舍的病人外，私家醫院亦涉拒收相關病人，陳肇始近日便向私家醫院發信，呼籲除非病人在病毒檢測中呈染疫反應，必須轉往公立醫院接受治療，否則希望私家醫院繼續以慣常方法處理病人，避免再對公立醫院造成額外負擔。

對於幾大照顧體系出現各家自掃門前雪的現象，相關人士亦各有解釋，立法會議員林順潮表示，私家醫院負壓病床不足，難以接收確診患者，也提及私院擔心缺乏隔離病房設施，一旦病毒在院內傳播，影響更大。不過，他也同意私院可接收其他在公立醫院輪候入院的病人，減輕公營體系壓力。

安老院舍負責人李輝則對醫管局呼籲不滿，指無考慮院舍風險及防護裝備不足情況，有院舍反映醫院要求他們接回CT值較低，這些是仍有傳染風險的患者，在院舍無完善防止感染控制環境的情況下，恐再有病毒傳播。李續指，不少院舍無充足防護衣、N95口罩及快速測試劑，「不能要士兵打仗但無武器」，反指當局在非常時期不應互相指摘。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨指，本港社區有大量新冠患者，認為有每日新增逾萬宗確診個案的壓力，促請政府應要求港大、中大醫學院及私家醫院報數，關於兒童病床及成人病床空缺數量，將醫管局內非傳染性病人轉移至私院，新冠患者則盡量轉到社區隔離設施。他警告，若前線醫護崩塌，深切治療部病房亦出現人手短缺時，香港抗疫壓力勢更大。

議員容海恩表示，難以要求安老院舍接收體內仍有病毒的長者，她批評爆疫多日政府好像仍「乜都未做，仲喺度等中央，等運到」，認為當局應盡快徵用不同處所，例如學校或運動場等，分流醫院壓力。

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