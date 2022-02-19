深圳口岸跨境運輸受阻　供港食品由駁船運抵油麻地裝卸區

本港第五波疫情大爆發，廣東省深圳市政府口岸辦公室昨日(18日)通報，深圳口岸新增10名跨境貨車司機確診新冠肺炎，其中6人已返港，其餘4人則轉送深圳的指定醫院隔離。自本月4日疫情爆發以來，累計76名跨境司機染疫，對近日供港的蔬菜鮮活食品受影響。當局研究實施「水上接駁」，利用現有港口設施對適合水運的貨物，在深圳港東、西兩個港區設置專門的船舶及車輛綠色通道和專用泊位，確保深港跨境物資優先作業，通過駁船將貨物運往香港。

今日(19日)凌晨4時許，由珠江船務貨運的駁船負責將多個裝有蔬菜及鮮活食品等物品的集裝箱，經廣州番禺蓮花山港運抵油麻地裝卸區，集裝箱上掛有同心抗疫標語。裝卸區由海事處管理，海關及食環署轄下的食安中心則在現場協作，驗完貨後再送往長沙灣批發市場。

據了解，是次運抵卸貨區的集裝箱，裝有大批蔬菜、乾貨食品及抗疫物資，供應商為「粵海廣南行」；當駁船開抵裝卸區，工人首先將船上3個10呎乘10呎、盛載菜心的集裝箱卸下，並由在場守候及協作的海事處人員、海關關員及食環署轄下食安中心人員點收後，再運至長沙灣批發市場作進一步處理。