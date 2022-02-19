新冠確診飆醫療呈崩潰　高拔陞：目前危重病人較少才勉強頂得住

第5波疫情大爆發，每日新增病例「幾千幾千咁嚟」，公立醫院出現醫療崩潰慘況，大量病患在寒冷天氣下露天候診。醫管局行政總裁高拔陞今早(19日)在電台節目表示，今波疫情上升得很快，整體情況令人擔心，很多確診患者在短時間內來到急症室，部分人要在戶外等候，他視察過急症室情況，感覺難受，非常不好意思，強調員工已盡力想方法處理，已暫時處理相關問題。

高指出，第5波疫情大部分患者都是感染Omicron，輕症患者多，病情穩定，少於1%屬於嚴重或危殆，與外國經驗相似；由於本港兒童及長者的新冠疫苗接種率較低，較易感染Omicron，雖然有兒童死亡個案，但大部分染疫的兒童不嚴重。他形容，目前的醫療系統面對前所未有壓力，由於危重病人相對少，因此暫時仍然可以照顧到患者，如果這個情況持續長時間，會對醫療系統有很大影響，又指雖然新冠患者要使用深切治療的比率低，但疫情變化大，無人可以準確預測。

他表示，本港往後的用藥治療策略要看世界趨勢，除了使用抗病毒藥「瑞德西韋」，病情嚴重則用類固醇藥物，又重申已接種疫苗的患者，出現嚴重及危殆個案較少，清除病毒亦較快。至於新的口服藥物的相關數據較少，因此仍要觀察。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆則指，兒童染疫後病情嚴重，主要是因為他們未接種新冠疫苗，加上近年上學和社交機會減少，未接觸過4種舊有冠狀病毒而產生免疫能力，少數病情嚴重的兒童，本身亦有先天性免疫力缺陷，呼籲家長盡快讓子女打針，以提供保護。對於現時隔離病床緊張，部分兒童患者需在家等候，劉指家長應該定時觀察他們的體溫、食量和病徵，若出現呼吸困難、神志不清醒，就需要送院。