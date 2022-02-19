寒流來臨的一天要瞓街　明愛瑪嘉烈醫院外大批候診患者未獲安置

本港新冠肺炎確診個案持續飆升，大批患者在急症室外的帳篷中，醫院管理局昨日(18日)稱目標即日內安排所有病人返回室內等候。惟東網記者今早(19日)仍在明愛醫院及瑪嘉烈醫院外發現10多名候診病人，在寒冷天氣警告生效，早上氣溫低見攝氏11度，兼且下着細雨，患者隨時病上加病。

今早約8時，東網記者分別到基督教聯合醫院、明愛醫院及瑪嘉烈醫院視察，其中聯合醫院外的病人已全數被移走。惟明愛醫院急症室外的帳篷中，仍可見十多名患者。他們多蓋上了多層被子，亦有人在被子外再覆蓋錫紙保暖，或是把錫紙貼在帳篷之外，有穿全套保護衣的醫護人員為患者提供毛氈及食物。

今早的天氣寒冷，明愛醫院更下起毛毛雨，寒風下患者瑟瑟發抖。而在另一邊廂，瑪嘉烈醫院外亦有十數人在帳篷內等候，其中有人需要臥床休息，亦有家長抱着幼兒等候。而將軍澳醫院急症室外，亦有大約10多人在帳篷內坐着等候。

針對早前患者在急症室外的帳篷中，冒着寒風細雨等候入院，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞昨日表示，隔離病床使用量達到90%，已達到接收的上限，但近日天氣寒冷，當局擔心病人身體情況，故目標今日安排所有病人返回室內等候，並正陸續把穩定病人轉到北大嶼山醫院香港感染控制中心、亞博館及竹篙灣檢疫中心等，以騰出更多病床。