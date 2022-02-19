拒打針「炒魷無罪」　平機會：有否違反殘疾條例難一概而論

新冠肺炎疫情下，平等機會委員會多次公開呼籲，希望社會人士不要基於染疫者的背景歧視整個族裔、行業或社群。平機會主席朱健敏今日(19日)表示，政府提出在《僱傭條例》加入新條款，說明若僱主解僱拒絕接種疫苗導致未能上班​​的僱員，不會構成「不合理解僱」，至於做法會否違反《殘疾歧視條例》或其他反歧視條例，他稱不能一概而論。

朱健敏指出，從現有資料來看，未來可能修改的相關法例，只是給僱主多一個選項，說明在某些情況下僱主解僱拒絕接種疫苗的僱員，不會構成「不合理解僱」，但這並不代表僱主可以隨意解僱拒絕接種疫苗的僱員。

他續指，至於解僱的做法會否違反《殘疾歧視條例》或其他反歧視條例，不能一概而論，必須考慮個案的背景，例如接種疫苗是否該工作的固有要求，包括考慮法例規定在該工作地點工作的人士是否必須接種疫苗、僱員拒絕接種疫苗的理由、是否持有有效的醫療證明顯示不適宜接種疫苗，以及其他特殊情況可以加入考慮等等。

他亦提到，受感染者亦非存心染疫和播疫，除了極少數違規者，其餘大部分都依循抗疫指令和滿足檢疫要求，防疫工作不見得比他人少，只是不幸染上這極易傳播的變種病毒，更不幸地把病毒傳染給身邊的人，而指摘和排斥絕對不會有助預防感染，反而抹殺了不同種族和階層一直以來在抗疫路上的付出，對整個社會共同抗疫造成打擊。