公營醫療體系面臨崩潰　專家議員倡私院接收患者助困

第5波疫情的確診者急增，公營醫療體系面臨崩潰，有專家指希望私家醫院可以協助接收確診患者，於院內劃分部分區域，專門照顧他們。亦有議員認為，若私家醫院現時未有足夠的設備支援傳染病患者，醫管局仍可將部分患上其他疾病的病人，轉交往私家醫院接受治療。

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和今（19日）表示，雖私家醫院目前只希望分流照顧非確診新冠病毒的患者，但公營醫療體系開始淪陷，形容目前疫情仍未到高峰，私家醫生及私家醫院「不能獨善其身」，希望政府協助統籌他們協助。

林又指，未來是非常時期，如私家醫院可提供一半位置協助新冠病人，會較為理想，政府亦可以考慮購買床位等，提供誘因，而據其了解有私營醫療人員願意提供協助，但需要政府盡快統籌分工，包括安排他們協助疫苗接種工作、或是有關未來方艙醫院和隔離酒店的運作。

另外，亦有議員認為私家醫院現時入住率極低，病房病人不算太多，例如兒科病房等，因此有相當多空間接收公院病人，加上該處聚集了很多其他方面的專業醫護人才，建議醫管局可轉交部分患上其他疾病的病人，及後再向私家醫院繳付診金，已有醫院表態願意伸出援手。