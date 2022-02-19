上水屠房員工染疫　街市豬檔無貨賣焗停業　市民轉買冰鮮肉

疫情持續，由於上水屠房有86名員工染疫，屠房昨日(18日)需進行緊急關閉及消毒，致本港活豬供應量大幅減少。今日(19日)早上9時許，東網記者走到牛頭角街市視察，發現不少豬肉檔並無開檔，即使有檔口繼續營業，貨量亦不多，不過未見價格有大幅上調，平均68港元1斤。有檔主指現時經濟不景，加上相信供貨很快回復正常，不考慮大幅抬價；有市民則笑言無新鮮豬肉，可以買冰鮮，故不太擔心。

肉檔檔主陳女士指，自己檔口是售賣本地豬供應，亦需經上水屠房屠宰，故檔口現時僅可以賣存貨。問及價格有否變動，她苦笑道疫情下經濟不景，加上街市現在要掃安心出行，人流已少了許多，「不會貿然加價，怕嚇走街坊」。

另一肉檔檔主劉先生坦承早上本來是生意黃金時間，但許多檔口因為無貨未能開業，「自己有貨賣已算好」，現時其檔口豬肉仍然維持60多元一斤，賣完僅餘存貨便要再等供應，「擔心不知要等幾耐」。

市民黎女士留意到今日街市許多肉檔未有營業，「平時10多檔，好似得幾檔開」，形容場面十分嚇人。不過她指對自己影響不大，因為家中冰格有豬肉存貨，亦可以買其他肉類代替。另一市民劉女士表示由於可買冰鮮肉食，故不太擔心無豬肉買，反而較關心蔬菜供應是否穩定，「因為菜必須要新鮮」。

街市售菜的檔口檔主劉先生指現時蔬菜供應量已較之前穩定，菜價已有所下調，以菜心為例，由早前30多港元一斤，現時已下降至20港元一斤。