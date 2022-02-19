近3成受訪院舍現病例或爆疫　社聯促提供資助購裝備

第5波新冠肺炎疫情造成本港醫療系統瀕臨崩潰，醫院管理局為騰出床位，安排現時確診的安老院舍長者於醫院隔離7天後，將送返院舍進行餘下隔離。香港社會服務聯會今日(19日)公布1項調查，發現43間受訪安老院中，有12間(28%)院舍有人確診，涉及40名確診或初步個案長者，部分患者更出現嚴重病徵等候送院。社聯指院舍並不適合作檢疫，擔心確診長者逗留或會感染他人，促醫管局審視院舍情況才安排長者回院舍隔離，並提供資助予院舍購買必要裝備。

社聯昨日(18日)向營辦安老院舍的機構搜集資料，收到43間正服務超過5,000位長者的安老院回覆，發現第5波疫情開始，有26間院舍曾有員工或院友確診，佔60%；而現時則有12間院舍有染疫個案，合共40人，當中2間院舍共有2人有嚴重病徵等候送院，亦有3間院舍表示，由於環境及設施所限，未能安置這些長者在隔離或獨立房間，或隔離床位。

社聯行政總裁蔡海偉指出，安老院舍不論是空間、人手數量、職員的訓練，均並非為檢疫或隔離中心而設，讓確診院友繼續留在安老院舍，擔心有機會導致感染其他院友及員工的風險上升。他補充，院舍與公立醫院一樣瀕臨崩潰，如今應互相合作應對疫情，一些不公的指摘無助解決問題。

他們建議，醫管局在決定長者是否適宜返回院舍前，除了需要評估長者健康情況，亦應先了解院舍的實際情況是否合適作隔離之用，並促政府為院舍提供緊急資助以購買防菌屏風、流動的空氣淨化機、保護衣及面罩等防疫裝備。

調查又顯示，有超過300位員工希望有地方暫時居住，以免增加同住家人的感染風險，並緊守崗位。社聯希望當局提供資助，供員工暫租其他地方，以解除他們傳染給家人之心理壓力。