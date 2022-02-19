旺區商場疫下淪為死城　食肆拍烏蠅　午市僅2個客人

疫情第5波久未平息，政府堅持清零政策，百業叫苦，旺區繁華不再，吉舖湧現。東網記者今日(19日)下午到旺角巡視，周末街上人流十分疏落，連帶以往年輕人熱衷的購物商場亦「十舖五空」。而疫情下最受影響的飲食業，有餐廳負責人苦嘆生意難做，以往忙不停手的午市時段，今日卻只得2位客人，批評政府過分收緊的防疫措施令香港變死城。

位於旺角樓上舖的中菜館負責人王小姐指開店近6年，疫情超過2年，以現在最難捱，打算明天暫停營業。她邊說邊指過千平方呎的樓面只有2位客人的景象，苦笑：「現在午市，成間餐廳得2個客，你教我點做？」對於政府的抗疫基金，她更是嗤之以鼻，根本不夠交租，更未計人工及水電費，慨嘆開一日便蝕一日，亦不知可以支持多久。她批評政府過分收緊防疫措施令香港變死城，全港商舖食肆陪葬。

此外，小食店東主蘇先生亦指清零政策「十分離地」，「點解外國可以同病毒共存？香港就唔得先？」政府令人心惶惶，加上恒常強檢圍封政策，令許多街坊，年輕人根本不敢外出，今日該店已經「大半天食白果！」他又指街上人流，比新年前還少，月月蝕，因為現在已沒有學生客及樓上髮廊的員工生意，而政府的抗疫基金卻未有覆蓋以食物製造廠牌照的小食店。

另一方面，位於太子專營嫁娶服飾的金都商場，其苦況亦不遑多讓，全幢商場雖有商舖營業，但顧客卻寥寥可數，有小商戶苦嘆政府一刀切政策，恐怕病毒未清零，商戶已清零。受疫情所累，已有不少同業退租，商場吉舖湧現。

商戶周先生指疫情下，許多婚禮不是延期，便是取消，不少婚嫁同行難以生存。幸好他專營過大禮，許多人儘管沒有辦婚禮，但亦會盡量想有一些傳統儀式，故過去2年其實尚可維持收支平衡。但因政府禁止跨家庭聚會，他估計未來數個月都要蝕本經營，現時生意亦已大減8成。