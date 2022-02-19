200輛抗疫小巴下周一起服務　移送輕症者入社區隔離設施

新冠肺炎疫情持續擴散，為紓緩市民對消防處救護服務的需求壓力，以及盡早移送輕微徵狀或無病徵的人士進入社區隔離設施，港府今日(19日)表示，運輸及房屋局已聯絡非專營巴士及公共小型巴士業界設立專屬車隊提供協助。下周一(21日)起，約有200輛中小型巴士參與，由消防處確認移送資料後分流，交予專屬車隊以安排接送服務。

由2月21日起，當新冠病毒檢測結果驗出為染疫的人士，獲衞生署衞生防護中心確認可移送至社區隔離設施後，消防處會與有關人士確認移送資料，並將個案分流予專屬車隊，由專屬車隊司機自行聯絡有關人士，以接送有關人士由其住所前往指定隔離設施。

政府會為專屬車隊的營辦商及司機提供防疫抗疫指引。專屬車隊的司機必須穿上防疫裝備，包括防護面罩(非駕駛時)、口罩、防護衣等，並須每日全面消毒車廂，以及每日提供服務前使用快速抗原測試作檢測，確保測試無染疫才可提供服務。專屬車隊只會接送有關人士前往指定隔離設施，不會提供其他服務。車身亦會貼有藍白色，並印有「抗疫專用」字樣的特定標示，以供市民識別。