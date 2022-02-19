寒風下病人露宿等入院　學者議員齊轟港府及醫管局

新冠肺炎第五波疫情嚴峻，多區公立醫院院床位不敷應用，多名長者及病患連日來冒着寒風，身披毛氈及鋁紙瑟縮一角，在院外露天位置等分流入院，醫生護士盡力照顧病人，但政府不作為，市民受苦。有學者批評露宿等入院絕對不能接受，責任全在特首林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始及醫院管理局主席范鴻齡，因他們思慮不周，抗疫淪口號式命令，亦未有根據經驗及早增加醫護人員。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，露宿等入院絕對不可以接受，港府及醫院管理局均需負上責任。對於特首林鄭月娥昨日表示要等候入院是不能接受，她亦非常心痛，並要求昨日一定要解決事情。陳偉強指林鄭只下達口號式命令，但要將病人搬到室內都要時間，加上她只指示陳肇始發信予私家醫院協助，但完全沒有效力，對方亦不會理睬，更表示不會接收新冠病人，反映港府未有實質行動。

陳偉強亦批評陳肇始處於被動角色，只依照上級指令行動，建議港府應該盡快修例，要求私家醫院協助處理病人，若果不配合的話，甚至可考慮檢控相關高層。

此外，陳偉強亦認為范鴻齡責無旁貸，因為外國已顯示疫情來勢洶洶，理應前車之鑑，因此醫管局可預視情況招聘退休醫護人士協助。但顯然醫管局並沒有採取行動，思慮不周，導致現時人手短缺，反映醫管局有著官僚主義，而范鴻齡等高層更是「白𢭃人工」，亦需要問責。陳偉強建議現時應立即安排內地醫護人士協助，並盡快統一香港與內地的醫護資歷認證等，方可解決疫情。

另一方面，陳偉強指多個私人團體加入抗疫，公務員不應袖手旁觀，形容現時已進入戰時狀態，因此全體公務員應取消在家工作，加入圍封及追蹤疫情源頭等行動。

議員周浩鼎亦表示有媒體揭發公立醫院外室外輪候就醫的人士處於飢寒交迫狀態，絕對不能接受，加上本周末天氣轉十分寒冷，情況更令人憂慮，其所屬政黨亦正不斷催逼政府要求他們採取適切行動，把輪候人士轉往室內。他又指社區內的體育館，目前關閉狀態，如有需要，可以安排輪候人士，到室內避寒。此外，酒店，會議展覽場地等已經隨時歡迎政府徵用，作隔離設施。只要不再拘泥於過去的繁文縟節，則水到渠成。

至於議員田北辰指目前本港醫療系統瀕臨崩潰，當前急務是處理醫院病床嚴重不足的問題，以及加強保障醫護人員的健康安全，建議政府將部分排隊等候入院的確診者，安置到鄰近的體育館等候，避免他們在寒冷天氣下露天等候。另外，田又強調政府必需確保所有醫護有齊所需的保護裝備，包括口罩、保護衣、快速測試套裝、以及基本生活用品等。

他指近日醫護確診數目持續上升，建議醫管局重推特別津貼，資助醫護租住酒店，減輕他們的經濟負擔，並提供額外加班津貼。