攜68歲染疫母求診明愛　子狠斥院外吹風3小時遭打發回家

醫療系統在第5波新冠肺炎疫情下瀕臨崩潰，有疑感疫者在寒冷天氣下到醫院候診，長時間室外吹風後卻遭冷待。市民江先生的68歲母親，今早(19日)因快速測試結果驗出新冠病毒，遂帶母親到明愛醫院求診，惟母親在室外等候3小時，僅被要求留下口水樣本，及獲發退燒藥及咳藥水，之後便遭打發回家。江先生狠批醫院不理會快測結果「等一兩日(覆檢)有結果先話你確診，唔怪得爆得咁勁啦」。

江先生表示，母親早兩日開始有喉嚨痛，今早(19日)出現發燒、咳及氣促等明顯病徵，故隨即作快速測試，並得知結果呈確診後，立即與弟弟一同帶母親到明愛醫院急症室。不過，母親在醫院外受盡寒風雨水3小時，才接獲院方通知，母親在留下口水樣本後，便要回家等消息，因醫院不理會快速測試的結果，而母親回家前只獲發退燒藥及咳藥水。

他指，母親並非「求其」到醫院，而是跟足政府指示，有病徵及快測結果指或確診，才到急症室，但遭院方冷待，僅要求母親再作核酸檢測，待確診後再處理，批評「再驗(檢測)又唔知要等幾耐，等一兩日(覆檢)有結果先話你確診，唔怪得爆得咁勁啦」。

此外，江先生指由於弟弟與母親同住，「中招」風險高，他們雖有向醫院表明此情況，並詢問能否亦為弟弟作檢測時，院方職員竟然表示沒有此服務，更着他們找衞生防護中心協助，猶如皮球般被踢走。江先生狠斥「兩個部門各自為政，衞生防護中心有衞生防護中心做，醫院有醫院做」，認為現時唯有靠自己。