多個地盤成感染溫床　中九龍幹線及T2主幹路地盤爆疫

多個工程地盤成爆疫溫床，惟未有即時停工！繼早前將軍澳藍田隧道成為爆疫地盤後，近日再有中九龍幹線何文田工地以及T2主幹路工程地盤爆疫。截至本月18日下午，中九龍幹線何文田工地一共有37人初步確診；另外於T2主幹路地盤，由本月9日至18日出現43宗確診個案，以及在病毒快速測試時有90宗個案被驗出病毒。路政署表示，中九龍幹線何文田工地會進行徹底清潔和消毒；土木工程拓展署則稱會繼續巡查地盤，確保防疫工作妥善執行。

中九龍幹線—中段隧道工程的何文田工地截至昨日下午4時，共有37人初步確診，包括1名駐地盤工程人員及36名承建商工人、工程人員及辦公室人員。路政署表示，在本月10日獲悉地盤出現首名初步確診者，已指示該人員停工，相關緊密接觸者亦需停工，並確定無染疫才可復工。至本月17日，再發現約20宗初步個案，隨即於當晚關閉工地，預計於本月21日重開，屆時工程人員須取得當天快速測試的無染疫結果才可進入工地。

至於T2主幹路及茶果嶺隧道工程，土拓署表示，相關確診個案主要涉及建築工人及承建商地盤管理人員。目前已安排相關人員暫停工作及進行檢測，以確定實際情況。承建商亦已聯絡衞生防護中心尋求意見，並根據指引在地盤進行清潔和消毒工作。

早前被發現第3次出現群組爆發的將藍隧道，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（19日）表示，將軍澳藍田隧道地盤早前已有確診個案，已多次清洗，但仍有個案出現，會再了解情況。