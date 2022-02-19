老爺奶奶兩子先後染疫未送院　婦感無助現抑鬱萌死念

連日大批新冠患者被留在社區，有家人染疫的讀者向東網哭訴，其一家六口之中，老爺、奶奶及2名兒子先後中招，但一直未獲安排送院，多次致電衞生當局亦不成功，感到非常無助，讀者的小姑更指「阿嫂已出現抑鬱症狀，有尋死念頭」。至於該讀者的幼子昨晚(18日)情況亦變得嚴重，甚至曾經嘔吐，遂立即呼叫救護車送院，惟醫院為其照X光後便着他們回家，而歸家時更找不到日前運作的「抗疫的士」，僅乘普通的士離開醫院。

居於葵涌邨合葵樓的讀者嘉嘉向東網表示，其70歲的老爺在上周五(11日)到社區檢測中心進行檢測，但遲遲未獲報告，至本周日(13日)再進行檢測，並在周二(15日)收到通知證實初步驗出病毒，翌日其65歲的奶奶亦經快速測試證實染疫，但2人至今仍未獲送院。嘉嘉續稱，其13歲的細仔本周四(17日)已驗出帶有病毒，並有輕微發燒；至於14歲大仔今日亦染疫，同樣有發燒。

她指，全家人已完成接種新冠疫苗，自己及丈夫暫未染疫或出現病徵，並維持每天進行快速測試，至於兩老目前情況穩定，會盡量安排他們在房中隔離，但仍要共用廁所及廚房，而全家人亦時刻戴上口罩，未敢鬆懈。她又謂，早前已儲起大批糧食，並委託親友上門送食物及測試劑在門外。

嘉嘉任職超市收銀員，其丈夫為地盤工人，他們上周五起已沒有上班，收入大受影響，細仔亦因身體不適難以上網課。現時上有高堂、下有兒女的嘉嘉，對現況感到心力交瘁，每天只能盡力清潔家居，她哭訴當局對患者不聞不問，感到非常無助，即使自己未有染疫亦不敢外出，怕被政府「罰錢」。