數百人為求檢測寒風冷雨下排隊　網民嘆慘過乞米

寒冷天氣警告現正生效，屯門氣溫更低見攝氏10度。不過，今午(19日)在屯門兆麟社區會堂檢測中心外，有數百名市民為求進行病毒檢測，於風雨交加下撐着雨傘排隊取籌，輪候人龍估計至少長約400米。有網民心痛港人，直呼「慘過去乞米」，更謂「睇到咁多人排隊，又好凍，真是好心痛」、「咁排法，冇病都變有病！」

早前政府為盡快堵截病毒傳播及減少現場輪候人流，陸續為部分合適的採樣站提供現場取籌系統，包括兆麟社區會堂。有網民今午屯門兆麟社區會堂外，發現有數百名市民撐着雨傘，沿兆麟街行人路排隊，人龍估計至少長約400米。

有網民估計排隊人士大多是自費檢測，有人認為「如非必要都唔好去檢測住啦，又凍又落雨，冇事都會變有事！」另有網民則指，下午3時人龍已消化。不少網民均呼籲市民跨區進行檢測，「我嗰次跨區半個鐘排完，無跨區果(嗰)啲同我估排咗5個鐘」，有網民就指「中咗(新冠肺炎)冇人手支援，醫院冇床位，最後又係叫你返屋企，咁點解唔直接留屋企養病？」