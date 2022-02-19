養和醫院指缺負壓病房等隔離設施　不宜協助接收新冠患者

本港第5波新冠肺炎疫情嚴峻，坊間不少聲音建議私家醫院投入抗疫，幫忙接收部分確診病人，以及受服務縮減影響，手術被迫延遲的病人。養和醫院今日(19日)表示，一向支持公私營協作計劃，幫忙接收由公立醫院轉介的非確診患者，包括臨產的孕婦。不過，由於醫院缺乏負壓病房等隔離設施，如接收確診患者，會增加傳播風險。

養和表示，自疫情以來，醫院維持恒常的門診及專科診症服務，包括為一些出現疑似新冠肺炎病癥的求診者立即安排檢測，在確定他們為非新冠患者後，會即時為他們診治。面對目前Omicron變種病毒嚴峻形勢，醫院會繼續提供各科專科診症服務，加強門診服務，以及提供抗原快速測試及核酸測試。疫情期間，院內醫護人手亦相當緊張，但院方並沒有縮減院內服務，仍然維持24小時診症服務。

至於患有新冠肺炎的病人住院安排方面，目前仍由醫管局及衞生防護中心統籌處理。由於接收染疫人士的先決條件是具備符合隔離設施的要求，例如通風系統的安排及負壓病房的設施，故目前私家醫院未有足夠的隔離設施，若接收新冠患者，有機會增加院內傳播風險。