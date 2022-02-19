政Whats噏：青年事務「大堆頭」　陸瀚民指政府對策失焦

政府經常話關注青年發展，但推出嘅措施就未能對症下藥。80後嘅新任議員陸瀚民(Benson)就話，喺新一屆議會會致力同其他年輕議員攜手推動青年工作，多去各大院校同青年見面，強調「勿以善小而不為」，有幾多青年願意會面，都會抽時間去見咁話。

出身基層嘅Benson話，過去好多前輩無條件喺佢成長過程中幫手，希望做好傳承工作，幫助青年發展，喺議會促成政府同青年嘅銜接同擔任橋樑。講到青年問題，佢話其實政府對青年發展有良好意願，但對策就有所「失焦」，點解咁講呢？

佢就以青年住宿問題為例，話大學生可能只得1、2年分配到學校宿舍，畢業後投社會更希望擁有自己嘅空間，但睇返青年宿舍計劃，講咗咁多年到目前止都只係得一幢咋！雖然青年宿舍計劃嘅原意係好，但令有意入住嘅青年等到頸都長，恐怕最後都係期望變失望喇。

青年事務問題多多，Benson形容係「大堆頭」，認為需要聯同其他年輕議員嘗試接觸後生仔，改善青年在學、在職貧窮問題。佢話職場上雖有唔少實習崗位，但大企業實習生薪金往往較低，如果青年要幫補家計，難免要放棄充實履歷嘅機會，希望政府更好咁協助青年人做好生涯規劃，同埋推出資助計劃，提升企業聘請實習生嘅薪金。至於疫情阻礙中港兩地青年交流，佢就建議公務員學院嘅導師可以同青年人分享資訊、國情，等青年可以「頂住先」，避免與內地情況脫節。

平日放假，Benson都會同老婆走進校園，與青年會面；仍然後生嘅佢仲鍾意跑越野賽，誇張到試過連跑兩日，話跑咁多次越野賽都係只發生過跣親等嘅小意外，認為自己都好好彩㗎喇！