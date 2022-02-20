曾身處33指明地方須強檢　包括東涌3屋邨7廈

因應多宗新冠肺炎感染個案，再有33個指明地方被納入強制檢測公告！港府昨日(19日)引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》刊憲，要求任何人士於2月6日至今日期間，曾身處該21個指明地方超過2小時，必須接受病毒檢測。

政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測，並應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

指明地方如下：

1.東涌滿東邨滿康樓

2.東涌迎東邨迎喜樓

3.東涌逸東(一)邨雍逸樓

4.東涌逸東(一)邨清逸樓

5.東涌逸東(一)邨漁逸樓

6.東涌逸東(二)邨德逸樓

7.東涌逸東(二)邨悅逸樓

8.葵涌石蔭邨禮石樓

9.屯門友愛邨愛暉樓

10.屯門良景邨良傑樓

11.屯門良景邨良賢樓

12.屯門大興邨興盛樓

13.屯門大興邨興昌樓

14.屯門欣田邨俊田樓

15.天水圍天耀邨耀昌樓

16.天水圍天恒邨恒欣樓

17.天水圍天悅邨悅泰樓

18.天水圍天華邨華逸樓

19.大埔富善邨善美樓

20.大埔富善邨善群樓

21.大埔富亨邨亨耀樓

22.大圍新翠邨新芳樓

23.沙田沙角邨雲雀樓

24.沙田廣源邨廣楊樓

25.沙田愉田苑愉悅閣

26.深水埗富昌邨富悅樓

27.長沙灣海麗邨海和樓

28.石硤尾石硤尾邨美如樓

29.尖沙咀緬甸臺3號恆星樓

30.西灣河筲箕灣道57至87號太安樓

31.慈雲山慈民邨民健樓

32.香港仔華貴邨華賢樓

33.將軍澳厚德邨德志樓

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。