政府唔鬧唔做　多間醫院帳篷候診病人暫清零

新冠肺炎第五波疫情大爆發，多區公立醫院床位不敷應用，大批患者連日來冒着寒風在急症室外的帳篷候診，有議員及學者狠批港府及醫管局絕對不可以接受。醫管局稱目標於昨日(19日)內安排所有病人返回室內等候。惟東網記者當日早上仍在明愛醫院及瑪嘉烈醫院外發現10多名候診病人，在寒冷天氣警告生效下，當日早上氣溫低見攝氏11度，兼且下着細雨，患者隨時病上加病。

東網記者今日(20日)凌晨時分到港、九及新界多間醫院視察，發現醫院外的帳篷內，不再見有候診病人等候，未知是否患者近日見到醫院外「慘況」後，情願留家自行隔離「自救」，故多間醫院帳篷暫時清零。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，露宿等入院絕對不可以接受，港府及醫院管理局均需負上責任。對於特首林鄭月娥上周五(18日)表示要等候入院是不能接受，她亦非常心痛，並要求一定要解決事情。陳偉強指林鄭只下達口號式命令，但要將病人搬到室內都要時間，加上她只指示陳肇始發信予私家醫院協助，但完全沒有效力，對方亦不會理睬，更表示不會接收新冠病人，反映港府未有實質行動。

至於議員田北辰指目前本港醫療系統瀕臨崩潰，當前急務是處理醫院病床嚴重不足的問題，以及加強保障醫護人員的健康安全，建議政府將部分排隊等候入院的確診者，安置到鄰近的體育館等候，避免他們在寒冷天氣下苦等。另外，田又強調政府必須確保所有醫護有齊所需的保護裝備，包括口罩、保護衣、快速測試套裝、以及基本生活用品等。