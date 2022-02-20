家庭為本介入治療助自閉病人　研究指治療帶來正面影響

患上自閉症的人普遍在社交溝通、就業及融入社區方面均面對困難。有大學與關注團體合作，為能力較高的自閉症人士提供家庭為本的介入治療，協助自閉症患者與家人相處，改善家庭關係，亦設平台予多個面對相似困難的家庭互相學習與支持，並對服務進行研究，發現新治療方有助患者強參與家庭內及家庭間的社交支援網絡，對患者與其家庭有正面影響。

香港中文大學社會工作學系家庭及小組實務研究中心及香港耀能協會昨日（19日）發布「高能力自閉症與家庭為本介入服務」的實務研究成果，研究於2018至2021年間進行，團隊以視像模式為多個家庭提供介入服務，並對方式進行研究。研究結果指出，家庭為本的介入服務有助促進參與家庭善用自己資源及家庭間的支持網絡來支援患有高能力自閉症的家庭成員，包括創造安全的對話空間，促進家人間的了解和情感互動，減低照顧者壓力，有效改善家庭關係。

至於由6至8個受高能力自閉症困擾的家庭組成的「多元家庭小組」，則為各家庭提供互相學習、支持的平台，有助促進家庭之間的正面影響，亦令患有高能力自閉症的成年人展示其獨特才華，患者彼此間創造友好的互動氛圍，令他們嘗試不同的社交互動方式。

協會青年發展平台高級經理（臨床服務）黃志茵表示，不少高能力自閉症成年人與其父母或照顧者在日常相處上都面對極大挑戰，部分更患有抑鬱症。疫情影響下，許多家庭困在狹小的空間令衝突不斷。因此，協會和中大共同研發此項服務模式，希望為業界提供另一種實證介入手法，協助這些家庭。