東方日報A1：悲風淒雨太平山　獅子山滿街淚眼

第5波疫情爆發約一個半月，香港瀕全面失控，每日數千確診個案令公立醫院淪陷，抗疫團隊一直「頭痛醫痛、腳痛醫腳」，近日大批病人連日在急症室外淒風苦雨候診，引發香港慘變第三世界的質疑，行政長官林鄭月娥日前雖明令醫院將病人遷入室內，但昨早明愛醫院、廣華醫院仍有市民在攝氏11度左右的嚴寒天氣下戶外候診，據指，醫院需處理源源不絕送抵醫院的病人，分流等程序仍要利用戶外地方，事件不但狠摑了林鄭月娥的「搬遷令」一巴，亦揭露政府高層及醫管局高層只有命令、沒有配套的離地領導。議員、學者批評抗疫團隊失職，表現大失民心，林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始及醫管局主席范鴻齡均責無旁貸。

有媽媽前晚發現兒子發燒至超過攝氏41度，到明愛醫院求診十多小時而等不到醫生，怒吼「我唔知香港點會搞成咁！」質疑為何香港醫療崩潰至此。昨日早上約8時，明愛醫院急症室外的帳篷中仍有十多名患者候診，當時氣溫低至攝氏11度左右，且下着毛毛雨，病人大多蓋了多層被子，有人在被子外再覆蓋錫紙保暖，甚至有人披上兩層錫紙，帳篷外亦貼有錫紙，但不時仍可見身穿全套保護衣的醫護人員為患者提供毛氈及食物。瑪嘉烈醫院及將軍澳醫院急症室昨早亦有分別十數人在戶外帳篷內，不過，院方亦陸續安排病人移送室內，昨日下午，上述醫院外的帳篷陣相繼拆除，但不時仍有送院病人在外等候，醫管局代表指病人是等候分流。

求醫艱難的還有被當成人球的長者，有90歲老婦送院被拒、回老人院又被拒，原因是她一度染疫，獲隔離治療後已符合新的出院準則，但出院後再發燒，被送北大嶼山醫院，卻餐風宿露多時也沒輪到隔離床位。

醫管局行政總裁高拔陞昨日表示，疫情來得很快，整體情況令人擔心，很多確診患者在短時間內來到急症室，他視察過急症室情況後亦感到難受。並稱「非常不好意思」，但醫療系統面對前所未有壓力，幸輕症患者多，病情穩定，少於1%屬於嚴重或危殆，但醫院超負荷的情況持續發生，對醫療系統仍有很大影響。

醫療前線淪陷，大批病人餐風宿露，立法會議員周浩鼎、田北辰均感不滿，周指他們已不斷建議政府徵用設施轉移病人，有酒店、會議展覽場地亦表示隨時歡迎政府徵用，促政府勿再拘泥於過去的繁文縟節。田北辰則指，本港醫療系統瀕臨崩潰，當前急務是處理醫院病床嚴重不足的問題，以及加強保障醫護人員的健康安全，要求抗疫團隊提供支援。

病人政策連線主席林志釉亦指，病人戶外候診情況持續，這是「絕對不能接受」的事，政府並非「乜都做唔到」，為何沒有高層次的資源調配，安排中轉站讓患者在入院前休息，他指現時情況如此嚴峻，問責團隊實難以卸責。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強更不滿領軍抗疫的高官及醫管局主席有失職，如林鄭月娥多次下達口號式命令，但卻未有實質行動；陳肇始又處於被動角色，只依照上級指令行動；范鴻齡作為醫院管理局最高負責人，從該局前線人員的爆料及不滿言論可見，前線人員深感缺乏支援，范鴻齡等高層有需要問責。有意見更批評領導抗疫工作的官員缺乏前瞻，頭痛醫頭，如今香港爆疫，官員束手無策，若以內地抗疫標準，有關官員已遭撤換。

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