打擊觀塘違規派對房及公園群聚　1負責人被捕14男女收告票

觀塘警區特遣隊昨日(19日）下午4時至6時在區內多處巡查，當中巡經月華街公園時，發現6名(30至68歲)男子聚集，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遭警方發出定額罰款通知書。

同日晚上約7時，警員展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內多個處所，期間發現成業街15-17號一單位內發現有多人聚會。單位內3男1女(俱23歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警方將會向他們發出定額罰款通知書，並向負責人申請傳票作出檢控。

另外，警員在亦於偉業街146號一單位內搗破一間違規經營的派對房間。單位內2男2女顧客(22至27歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），遭在場警員發出定額罰款通知書；至於一名姓楊(24歲)的場所負責人已被捕，正被扣查。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，禁止派對房間營業。《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）則訂明，禁止在任何私人處所進行超過兩個住戶的聚集，任何人參與、組織或容許該受禁多戶聚集進行，一經定罪，最高可被判罰款港幣25,000元及監禁6個月。此外，規例訂明，從2月10日起，公眾場所禁聚令已由4人收緊至2人。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。另外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。