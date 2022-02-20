消息指城大學生會涉聚眾鼓吹抗爭及違反抗疫　國安處已接手調查

消息指，城市大學學生會聚眾鼓吹抗爭並違反抗疫，警方國安處已接手調查。據了解，今年2月7日城市大學學生發展處通知城大學生會，表示學生會因在限期內未能提交多年來的賬目審計報告，故決定在七日內收回學生會會址。及至2月14日下午，城大學生會在遷出會址前舉行「告別禮」，開始時有約30名穿著黑衣的學生在校內中銀樓6樓的學生會櫃枱聚集，繼而帶隊遊行，高峰期有過百人集結。

學校保安員在場呼籲學生不應進行多於2人的聚會，否則或會違反《預防及控制疾病條例》第599G條例，惟學生未有理會。其後，有學生會成員離開上址，帶領其他學生前往該會營運的福利社前發言並以墨水在地面寫上「思想自由 學術自主」、「寸步不讓 抗爭到底」標語。最後，學生會成員繼續帶領學生在校內遊行至校內「民主牆」，沿途更高叫「寸步不讓、抗爭到底」等口號。當抵達「民主牆」後，學生會成員更鼓動學生模仿「連儂牆」在 「民主牆」上貼便利貼及在校園樓梯扶手塗鴉。當中，有學生在便利貼及扶手寫上充斥煽動「港獨」的字句，包括「光復香港 時代革命」及「獨立民族」。

據悉，就上述行為，城市大學已報警求助。事發時第5波新冠疫情嚴峻，有關人士公然違反防疫條例，在校內煽動學生聚集及遊行，增加病毒在校園及社區散播的風險，據悉，城大校園的確診及疑似確診個案正急劇上升；校方和執法部門會嚴肅跟進是次違規事件。

城大學生會成員除煽動群眾聚集外，他們更在遊行中煽動人群叫喊帶有煽動性的口號、 在「民主牆」及校園樓梯扶手貼上或寫上「港獨」字眼，包括「寸步不讓 抗爭到底」、「光復香港 時代革命」及「獨立民族」等。消息稱，警方國安處巳接手調查，並安排校內取證，有關調查行動仍在進行中。