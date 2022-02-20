寒流下冒雨強檢有長者跌倒　市民批評安排不周指示不清

本港今日(20日)氣溫寒冷、橫風橫雨，惟有不少市民需要寒流下呆站等候強制檢測，市民盧先生目擊有長者於輪候時跌倒，直言：「老人家本身行動不便，拎拐杖又要撐傘，可幸是沒有大礙。」斥當局進行檢測的帳篷未能檔雨，坐在其中都有半邊身會濕透，又當局批評安排不周，現場指示又不清楚。

不少市民早上到應由早上8時開始運作的黃大仙廣場流動檢測站，工作人員僅指因凌晨火災影響未能提供服務，引致大批市民「摸門釘」，轉至區內另一檢測站。不過，東網記者於近10時到達黃大仙廣場流動檢測站視察，發現檢測站已開始運作，但人流相對疏落。

盧先生表示自己早上到黃大仙廣場流動檢測亦「摸門釘」，工作人員未有交代其後時間會否投入運作，故大批市民轉致至睦鄰街遊樂場流動檢測站，有約200人排隊輪候，自己最終用了2小時方完成強檢。

他批評當局安排不周，黃大仙廣場檢測站未能運作又無通知，工作人員又未能告知會否開放，睦鄰街遊樂場的檢測站亦未有工作人員協助排隊。盧直言﹕「都係靠(市民)自發排隊，個個扶老攜幼，今日天氣惡劣要人露天排隊，可以話咩安排都無。」