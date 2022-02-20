加強院舍支援應付疫情　羅致光：加快院友接種疫苗

勞工及福利局局長羅致光今日﹙20日﹚發表網誌，他指近日疫情嚴峻，檢疫中心和醫院服務情況極度緊張，部分確診、初確或密切接觸者的院舍院友，可能要留在院舍檢疫或治療，又或出院回到院舍，局方理解不少院舍面對人手緊張情況，已和社署採取一系列措施提供支援。當局亦已動員組織更多醫護人員，簡化健康評估，加快為院友接種疫苗，過去一星期，安老院舍的接種率略增至逾25%。

在網誌中說，社署已於日前向全港所有安老院及殘疾人士院舍派發快速測試劑，並向院舍員工提供個人保護裝備和防疫指引，包括保護衣、口罩等。

他又指，為了協助院舍加強感染控制措施，社署再向所有安老院及殘疾人士院舍發放特別津貼、以及「人手支援特別津貼」。另外，他表示，政府將為全港安老院及殘疾人士院舍的合資格員工提供每人每月2,000港元的「院舍員工防疫抗疫特別津貼」，由本月起，為期5個月。社署會為每名負責照顧原址檢疫或隔離院友的員工，提供每天500港元的「院舍員工額外津貼」，以肯定他們的付出。