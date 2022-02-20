政Whats噏：鄧飛自爆參選壓力大現鬼剃頭　帶9歲囡落酒吧拓眼界

新一屆立法會議員上任近2個月，相信唔少新手議員陸續適應議會工作。其中教聯會副主席、選委會界別議員鄧飛喺今早(20日)播放嘅電台節目上，自爆去年為準備立法會選舉，大壓力到出現「鬼剃頭」，又分享喺開會時嘅蝦碌事，包括多手亂按螢幕按鈕而迎來立法會主席傳紙仔詢問係咪有規程問題。佢又大爆任開展德育及國民教育科委員會委員時，政府擱置推行國民教育化嘅「秘聞」。至於作為中學校長嘅佢仲分享育兒心得，但就竟然話會帶9歲囡囡落酒吧，究竟點解呢？

鄧飛喺節目中被問到點解會參選立法會時，就話經過2019年社會事件，發現唔少中學生參與其中，當時事件對中學教師及校長而言都好大壓力，但當時亦因而萌生參選念頭。喺選舉制度改變後，因佢認識更多社會人士，故教聯會調整策略後，佢由教育界轉去循選委會界別出選。不過佢就直言當時壓力好大，喺去年11月時更出「鬼剃頭」，後尾枕出現小範圍嘅脫髮。佢又話依家仲適應緊立法會嘅工作，直言每日電郵文件都比較多，平時都要多睇文件而唔可以「齋吹(水)」。

佢笑指喺立法會大會上發生唔少搞笑嘢，例如喺首次會議、即特首答問會上議員謝偉俊提出規程問題時，佢就見到枱上螢幕上有「規程問題」按鈕，所以多手按下，點知立法會主席梁君彥同秘書長陳維安即刻望住佢，仲「傳紙仔」詢問有何問題。鄧自言當時手足無措，惟有夾硬解釋話會議進行1個鐘只有3名議員發言，希望可以延長會議時間。

喺教育界多年嘅鄧飛被問到對過去多次社會事件嘅睇法，其中喺2012年反國民教育事件中，佢當時任開展德育及國民教育科委員會委員，坦言當時喺政府總部開會，眼見地下有不少學生及人士聚集都曾擔心未能離開大樓。佢又大爆政府擱置推行國民教育化嘅「秘聞」，話當時有委員會成員建議由委員會一致通過擱置決定，再畀港府考慮。但佢認為自己作為教聯會代表，如投票支持擱置國民教育教，以後教聯會就難再自稱為愛國團體，強調好大件事，故當時就簽下棄權嘅文件。

談到育兒心得時，佢就強調一直希望9歲嘅囡囡可拓寬眼界，故喺工作時都會帶埋佢去電台及電視台見識一下。其中佢更會帶囡囡落酒吧感受氣氛，仲話當囡囡長大後要搵男朋友，青春期有好多想法時，可站喺男性角度同佢分享經驗喎！