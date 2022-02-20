醫管局擬擴充指定診所治輕症患者　部分手術轉介私院

疫情急速惡化，公立醫院人手不勝負荷，現有7間「指定診所」接受處理輕症患者，醫管局正考慮擴充指定診所，並會將公立醫院處理的手術，轉介到私家醫院進行，減輕公院負擔。

醫管局行政總裁高拔陞今日﹙20日﹚在電台節目上表示，現時指定診所每日有千多個籌，處理大約800多名市民，情況可以接受，但有時部分地區有較多爆發個案，致令某一區「谷爆」，故未來可能會擴充指定診所。他又說，現時絕大部分在指定診所求診的患者病徵輕微，以簡單藥物，如傷風咳藥物就可以處理。

本港現時7間指定診所，包括筲箕灣賽馬會普通科門診診所1樓；堅尼地城賽馬會普通科門診診所；柏立基普通科門診診所；九龍灣健康中心普通科門診診所；南葵涌賽馬會普通科門診診所；圓洲角普通科門診診所及天水圍(天業路)社區健康中心1樓。

至於與私家醫院及醫生合作方面，他表示，現時有很多私家醫生及護士正在北大嶼山醫院工作，當局的熱線電話，亦有私家醫生協助接聽，向等候隔離人士給予醫學建議。另外，有藥劑師、物理治療師以及院校學生等，亦協助熱線工作。他又提到，現時部分原本由公立醫院處理的手術，例如骨折手術，會轉介到私家醫院進行。