外傭周日聚集恐播疫　政府在中環等多處加強巡邏打擊

因應疫情大爆發，港府進一步收緊防疫措施，以往周末外傭聚集的場景不復見。今日（20日）是周日，往常中環愛丁堡廣場一帶會有大量外傭聚集，不過新防疫措施實施下，明顯人流如鯽的場面不再。有市民表示樂見人流減少，認為有助防疫，但亦有市民認為仍有小量外傭逗留該處，直言執法應更嚴；有外傭則表示認同政府需要收緊防疫措施，自己亦是外出2至3小時很快便會回家，又承認1萬港元的罰款過重，但具阻嚇力。

東網記者今早9時左右於中環一帶巡視，只見外傭聚集的情況比往日明顯疏落，而現場亦有大量食環署人員及警員駐守巡邏。今日寒風來襲加上雨點紛飛，大部分外傭均走到橋底或隧道內聚會，不過受2人限聚令所影響，大部分均維持2人聚集，暫未見有外傭被票控。而現場有部分無人佔用的紙皮立即被食環署人員丟棄，避免霸佔路面；另有食環署人員聯同其他政府部門人員在現場拉起1.5米社交距離的度尺，並呼籲外傭不要緊密聚會。

外傭Lita認為最新的防疫措施是有效且具阻嚇性，因現時疫情進一步升級，需要更嚴厲的方式去防疫，而她自己亦會避免長時間在外逗留，只打算短暫外出2至3小時便會回家，她坦言僱主亦有擔心她外出會有染疫風險，惟周末如不外出實在無趣，一周工作6天故需周日外出與朋友見面放鬆心情。她又稱，她已留港數十年，此次疫情前所未見，故自己亦已接種了3劑疫苗預防病毒。對於罰款增至1萬港元，她則笑言此為她2個月薪水，認為金額過重，故會小心行事，避免被罰錢。

陳先生認為隧道內的外傭人潮減少，對疫情亦有所幫助，因人流減少及隧道較疏通。不過，他直言政府應採取與病毒共存的策略，毋須過分恐懼病毒，只需當是普通流感即可，更批評政府無限放大病毒的危險性，引起市民恐慌。

黃小姐則認為該處仍未降低至更稀疏的人潮，「每一個外傭都係代表一個家庭，如果病毒擴散出去係好快」，認為外傭聚集令傳播風險增加，政府需要做更多措施避免外傭周末聚集。至於路過該處的染疫風險，她則苦笑稱「係呀係呀，可能你（記者）接觸我都有風險」。