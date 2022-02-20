2歲童65歲嫗染疫困酒店逾兩周 　快測無中招仍須送院

市民王太及丈夫月初確診後入住亞博館社區治療設施，其2名子女、母親在西營盤檢疫酒店檢疫後亦證實中招，惟一直未送院。王太今（20日）向東網表示，3名家人第17日自行做過新冠快速抗原測試均顯示無事，但衞生署指快測的結果不能作準，他們仍須經既定程序入院證實康復才能回家。王太認為，家人已錯過入院的時機，斥政府做法僵化。

政府曾表示，留家的患者於第14日的檢測結果無確診，就可被視為無傳染力患者，可以自由離開家居；尚待入院的病人如在第14日檢測同樣呈陰性，一樣可以毋須再等送往隔離設施。不過，王太和丈夫在月初確診，入住亞博館社區治療設施，2歲兒子、5歲女兒、有長期病患的65歲母親及家傭當時未有染疫，故在西營盤一個檢疫酒店的2個房間檢疫，而其子女及母親其後亦證實染疫。

王的母親在第11日入住檢疫酒店期間，曾收過衞生署職員來電，當時指會安排她入院，但至今已入住酒店17天，從未安排過入院。約在兩三天前，3人的快速測試結果顯示為無確診，但署方人員指仍須入院確認才能離開。王太指，3人確診後是最需要送院的時候，惟現時已經沒有病徵，快測結果無確診，質疑為何不能離開酒店，將醫院的資源留給更有需要的人。王太及丈夫已在本月12及13日康復後回家，他們期望家人都可以盡快回家。

另外，家住馬鞍山的陳小姐今日亦向東網表示，本月8日她的胞弟及家傭分別在自費檢測，及快測中招，他們一家6口不敢離開單位，而胞弟一直沒有病徵，而家傭則有咳嗽、頭痛及聲沙的症狀。當日家傭獲悉快測結果後前往醫院求診，惟求診後謹獲咳藥水等就離開，當日亦有覆檢，

約在本月13日，他們才收到署方通知指家傭確診，署方人員了解他們家人狀況，而當時陳小姐向署方指，由於家中有93歲高齡長者，望署方有進一步安排，惟至今仍未消息。

家中2人經2次快速測試，結果已無確診，惟署方不接受結果。他們在上周三（16日）收到署方通知，指確診者的同住家人的檢疫令才剛生效，即在16日起「加監」檢疫14天至下月初，令陳小姐大感荒謬。