鳳城酒家上環總店今結業　顧客感可惜　親臨把握最後時光

多間食肆不敵疫情無奈結業，於本月宣布結業的老字號酒樓鳳城酒家亦無可避免。今日(20日)為鳳城酒家上環總店的最後營業日，東網記者今午到場視察，暫未見排隊人流，但亦有多名熟客到場留念。有熟客對酒樓結業表示可惜；亦有客人意外得知酒樓結業，與家人前來酒樓懷緬最後時光。

東網記者於今日正午12時左右到鳳城酒家上環總店，暫未見需要排隊，大部分客人即入即有位。該店門外貼上大字橫額，寫上「承蒙支持廿載、本店無奈將於本月20日後光榮結業、有緣再聚」，令人稀虛。

熟客袁女士得知酒樓即將結業，細數自己光顧酒樓已有3年時光，每個星期假日均會乘車到場飲茶，故對酒樓結業感到十分可惜，「咁既環境都無得講嫁啦，可惜梗係可惜啦」，認為疫情下經濟不景氣，酒樓結業無可奈何。她又稱最愛鳳城酒家的豉椒炒河及點心，昨日今日連續兩天到來「捧場」。

楊小姐則表示今天與家人一同前來飲茶，認為附近較有名的酒樓必屬鳳城酒家，今日得知將結束營業故與家人前來飲茶。她又稱雖然並非熟客，但以往亦曾經有幫襯，故對鳳城結業感到可惜。