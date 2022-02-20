港大研究指新冠病毒影響生育能力　袁國勇指接種疫苗可預防

香港大學今日(20日)公布，由港大微生物學系講座教授袁國勇帶領的倉鼠研究發現，新冠病毒會導致男患者性腺機能減退及生育能力下降，但接種疫苗可預防這種併發症。研究結果已被接納在醫學期刊《臨床傳染病》發表。

早前有報道指，部分新冠患者出現睾丸疼痛，也有死者屍檢出現睾丸炎的症狀。不過，患者的精液不常發現病毒核酸。港大的研究發現，經鼻腔感染新冠病毒的倉鼠，出現了較為輕微的自愈性肺炎， 可以不治而愈，但其精子數量和血清內的睾丸酮在4至7天內急劇下降。在感染42至120天後，倉鼠的睾丸萎縮，尺寸和重量下降，體內的性激素水平顯著降低。顯微鏡影像可見，睾丸出現急性炎症、出血、曲細精管壞死、停止生產精子的情況。感染病毒後的 7 到 120天，睾丸組織的炎癥、變性和壞死一直在持續。 Omicron 和 Delta變種病毒也能引起類似的損傷。

至於對照組、經鼻腔感染甲型流感病毒的倉鼠，則沒有出現睾丸感染或損傷。換言之，新冠病毒感染可能會造成男性性慾降低和生育能力下降，患者康復後依然受到影響。袁國勇教授提醒，照顧康復期的男患者時，需要注意上述情況，接種疫苗可預防這種併發症。